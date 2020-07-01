Первый после карантина поезд из Калининграда в Санкт-Петербург отправился 1 июля

1 Июль 2020 2020-07-01T14:03:08+03:00

Первый после пандемии поезд из Калининграда отправился в Петербург Фото: Артем КИЛЬКИН

Из Северной столицы в Кенигсберг можно будет отправиться уже 3 июля

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Утром в среду, 1 июля 2020 года, из города-анклава Калининград в Санкт-Петербург отправился первый с начала пандемии коронавируса поезд. Железнодорожное сообщение было закрыто из-за проблем пересечения границ. Путь пролегает через Беларусь и Литву. Теперь же сообщение восстановлено.

- Поезд № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург будет курсировать с 1 июля по 30 сентября два раза в неделю по средам и субботам. Отправление в 9:13 часов, - сообщили в «РЖД».

В обратную сторону, из Северной столицы в Калининград поезда будут отправляться также дважды раз в неделю, но по понедельникам и пятницам. Отправление в 13:25. Такое расписание продлится с 3 июля по 2 октября.

По станциям Кибартай, Вильнюс, Кяна, Гудогай, Сморгонь, Молодечно, Крулевщизна, Полоцк, Шумилино, Витебск устанавливаются технические стоянки в оба направления, без права посадки или высадки пассажиров. Поезда по территории Литвы и Беларуси поезд проезжает транзитом.

ИСТОЧНИК KP.RU