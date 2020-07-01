«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Тамбовом»

1 Июль 2020 2020-07-01T16:29:39+03:00

Игра пройдет на нейтральном поле в Нижнем Новгороде и начнется в 17:30 по Москве

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Петербургский «Зенит» за час до игры объявил стартовый состав на матч с «Тамбовом». Игра 25-го тура Российской премьер-лиги начнется в 17:30 по московскому времени и пройдет на нейтральном поле в Нижнем Новгороде, где тамбовская команда формально будет хозяевами.

- Азмун и Кузяев появятся с первых минут, - сообщает пресс-служба «Зенита».

В целом, Сергей Семак не стал кардинально менять победный состав после игры с «Крыльями Советов». У сине-бело-голубых на поле с первых минут выйдут: Андрей Лунев, Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Малком, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

В запасе останутся: Михаил Кержаков, Юрий Жирков, Алексей Сутормин, Себастьян Дриусси и другие игроки.

Впрочем, по именам даже резерв петербуржцев вполне тянет на второй основной состав. Так что «Тамбову» в любом случае придется непросто. Тем более, что из-за неготовности своего стадиона, им придется играть в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU