В Петербурге по поправкам в Конституцию проголосовало более 2,5 миллиона избирателей
О ходе голосования сообщили представители Санкт-Петербургской избирательной комиссии. По данным на 15:00, в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 2 571 190 человек. Явка составляет 66,84 процента.
– Явка хорошая, она полностью соответствует волеизъявлению участников голосования, – отметил член Горизбиркома Юрий Кузьмин. – На судах и полярных станциях проголосовали все, включая экипаж ледокола «Арктика». Там явка была очень высокой, как и ожидалось.
По словам пресс-секретаря Горизбиркома Григория Марголина-Каганского, с 12:00 до 15:00 поступило 28 обращений (в сумме за 1 июля – 38), из них в шести говорилось о гражданской позиции и отношении к поправкам, в остальных – о работе участковых избирательных комиссий.
– В случае обращений, связанных с обеспечением средствами индивидуальной защиты, вопрос решается немедленно, – продолжил Марголин-Каганский. – Такого, чтобы на каком-то участке закончились СИЗы, нет.
– Помимо известного всем случая, никто никого на участках не бьет, – добавил член Горизбиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Как сообщил Зацепа, данных по количеству членов избирательных комиссий, заболевших коронавирусом или почувствовавших себя нехорошо во время службы, нет: вся подобная информация направляется в Роспотребнадзор.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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