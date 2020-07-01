2020-07-01T16:38:07+03:00
Общество

В Петербурге по поправкам в Конституцию проголосовало более 2,5 миллиона избирателей

Явка составляет 66,84 процента
Анна ПОСЛЯНОВА
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С открытия участков 1 июля и до 15:00 поступило 38 обращенийС открытия участков 1 июля и до 15:00 поступило 38 обращенийФото: Олег ЗОЛОТО
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О ходе голосования сообщили представители Санкт-Петербургской избирательной комиссии. По данным на 15:00, в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 2 571 190 человек. Явка составляет 66,84 процента.

– Явка хорошая, она полностью соответствует волеизъявлению участников голосования, – отметил член Горизбиркома Юрий Кузьмин. – На судах и полярных станциях проголосовали все, включая экипаж ледокола «Арктика». Там явка была очень высокой, как и ожидалось.

По словам пресс-секретаря Горизбиркома Григория Марголина-Каганского, с 12:00 до 15:00 поступило 28 обращений (в сумме за 1 июля – 38), из них в шести говорилось о гражданской позиции и отношении к поправкам, в остальных – о работе участковых избирательных комиссий.

– В случае обращений, связанных с обеспечением средствами индивидуальной защиты, вопрос решается немедленно, – продолжил Марголин-Каганский. – Такого, чтобы на каком-то участке закончились СИЗы, нет.

– Помимо известного всем случая, никто никого на участках не бьет, – добавил член Горизбиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа.

Как сообщил Зацепа, данных по количеству членов избирательных комиссий, заболевших коронавирусом или почувствовавших себя нехорошо во время службы, нет: вся подобная информация направляется в Роспотребнадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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