Елизавету Боярскую из-за долга ищут судебные приставы

1 Июль 2020 2020-07-01T16:59:49+03:00

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Судебные приставы Центрального района Санкт-Петербурга ищут актрису Елизавету Боярскую Дочка «всероссийского мушкетера» задолжала с 2019 года сумму, чуть меньше чем в 20 тысяч рублей. А поскольку платить она не спешила, судья вынес решение о передаче дела в руки приставов.

- Некоммерческая организация «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» еще в апреле обратилась с иском к актрисе Елизавете Боярской по уплате взносов за капремонт в размере 19 462 рублей, 99 копеек, - пишет «ФАН».

По сведениям агентства, долг повис на артистке из-за ее квартиры в историческом здании на Итальянской улице - Доме Мальцевой — Фролова. Здесь у Боярской есть недвижимость в 125 квадратных метров. По некоторым данным, в квартире актриса не живет, а сдает ее в аренду.

Вероятно поэтому, долг за капремонт она просто забыла оплатить. Впрочем, наверняка такая сумма – вполне посильная ноша для любимицы публики, имеющей весьма достойные гонорары.

Из-за долга в 19,5 тысяч к делу подключили судебных приставов. Фото: r78.fssp.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU