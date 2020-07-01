2020-07-01T18:45:19+03:00
Общество

Общественная палата Петербурга – о голосовании по поправкам в Конституцию: «Такой высокой явки не ожидали»

За неделю голосования в палату поступило 100 замечаний
Анна ПОСЛЯНОВА
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Основные замечания связаны с противокоронавирусной безопасностьюОсновные замечания связаны с противокоронавирусной безопасностьюФото: Олег ЗОЛОТО
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– Голосование показывает высокую явку, на которую мы даже не рассчитывали: предполагалось, что она составит 40-50 процентов, – рассказал в медиацентре Дома журналиста Петербурга член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников. – Сейчас явка превышает среднюю по стране: Петербург приближается к 70 процентам. Это неожиданно, ведь у нас нет электронного голосования, а многие горожане выехали на дачи. Но опасения оказались излишними, город показывает большую активность. Горожане понимают, для чего они голосуют.

По данным ведущего специалиста-аналитика Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Эмилии Черешкевич, на 18:00 из почти 17 854 опрошенных 70,8 процента проголосовали «за», 28,3 процента – «против», а 0,9 процента испортили бюллетень.

– Экзитполы не всегда показывают правильные проценты, так как не всегда отказывающиеся отвечать распределяются в том же соотношении, что и ответившие, – отмечает Солонников. – Но то, что большинство поправки поддержит, не подлежит сомнению.

С начала «голосования до голосования» в Общественную палату подали около сотни замечаний. Общественные наблюдатели фиксируют единичные нарушения, что «говорит об открытости процесса и легитимности». Основные замечания связаны с противокоронавирусной безопасностью: «кто-то спустил маску на подбородок, кто-то не сразу нашел СИЗы».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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