Редкое издание «Горя от ума» с рукописными дополнениями, выставили на аукцион

1 Июль 2020 2020-07-01T18:44:30+03:00

За комедию Грибоедова хотят получить не меньше 120 тысяч рублей

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Редкое издание комедии Александр Грибоедова «Горе от ума» уйдет с аукциона «Литфонд» в середине июля. На торги под номером лота 22 выставлена книга и рукописными дополнениями текста, который в печатном варианте не пропустила царская цензура.

- Между страниц с цензурными пропусками вплетены рукописные листы с соответствующим пропускам текстом, встречаются рукописные дополнения в печатном тексте, - говорится в описании на сайте аукциона.

Как отмечают специалисты, это второе издание 1839 года. Оно было редким уже много лет назад. Как и первое издание «Горя от ума», этот вариант быстро исчез с полок книжных лавок того времени. Книгу скупали даже несмотря на достаточно высокую цену в пять рублей.

«Теперь его с трудом можно отыскать у букинистов», - отмечалось еще в 1875 году.

С тех пор книга стала еще более редкой. В настоящее время хорошие экземпляры встречаются крайне редко. Несмотря на потертости и общий потрепанный вид, за выставленное на аукцион издание просят 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU