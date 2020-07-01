«Зенит» обыгрывает «Тамбов»после первого тайма

1 Июль 2020 2020-07-01T18:56:49+03:00

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Петербургский «Зенит» после первого тайма обыгрывает ФК «Тамбов» со счетом 1:0. За сине-бело-голубых на 43-й минуте отличился Сердар Азмун, который вышел в стартовом составе. Пока что это единственный мяч в не самой интенсивной встрече - 4 удара в створ в общем числе.

- Для Сердара Азмуна мяч стал 15-м в текущем сезоне и 27-м в 48 матчах за «Зенит». Он вышел на второе место в списке бомбардиров Российской премьер-лиги. Больше только у Артема Дзюбы (15 голов), - сообщает пресс-служба «Зенита».

Интересно, что голевую передачу Сердару сделал именно Артем, который набрал уже 10 голевых пасов за сезон и стал на данный момент лучшим ассистентом лиги, опередив игрока московского «Спартака» Бакеева.

Отметим, что игра, в которой номинальными хозяевами считается «Тамбов», проходит в Нижнем Новгороде. Причиной стала неготовность тамбовской арены к приемам матчей Российской премьер-лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU