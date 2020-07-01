Новый реактор Ленинградской атомной станции запустят уже этим летом

1 Июль 2020 2020-07-01T20:34:15+03:00

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Уже в скором времени на Ленинградской атомной электространции (ЛАЭС) в работу будет запущен новый, второй энергоблок. Специалисты обещают сделать это уже нынешним летом, хоть и не называют пока точную дату.

- Физический пуск второго энергоблока ВВЭР-1200 ЛАЭС уже этим летом, - сообщает пресс-служба станции на своей странице ВКонтакте.

Разумеется, это не станет началом регулярной работы энергоблока. Физический пуск означает первую загрузку в реактор ядерного топлива и начало цепной реакции деления, при которой реактор выводится на один процент мощности. С этого момента он становится энергоустановкой.

Ввод в полноценную эксплуатацию нового энергоблока запланирован на 2021-й год.

Отметим, что Ленинградская атомная станция является самой мощной АЭС в России (4200 МВт). Первый ток станция дала в 1973 году. Долгое время на ЛАЭС работали четыре реактора, но в 2018 году первый был остановлен. Сейчас идет строительство ЛАЭС-2 с новым типом реакторов. Первый уже запущен, а второй готовится к работе. Всего реакторов типа ВВЭР-1200 будет четыре.

ИСТОЧНИК KP.RU