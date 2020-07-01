Общественная палата – о голосовании по поправкам в Конституцию: «Петербург был на высоте»

1 Июль 2020 2020-07-01T21:49:09+03:00

Подготовку к наблюдению и отбор начали еще в марте Фото: Олег ЗОЛОТО

Наблюдатели работали семь дней, многие – с восьми часов утра до восьми вечера

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Впечатлениями о проведенном недельном голосовании по поправкам в Конституцию поделилась председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Ирина Соколова.

– Впервые Общественная палата формировала весь корпус общественных наблюдателей, это 15 726 человек, – рассказала Соколова. – Формировали из расчета минимум шесть человек на участок. Среди наблюдателей было много молодежи, и было приятно видеть, что она взяла на себя такую важную функцию.

Подготовку к наблюдению и отбор начали еще в марте – и «с тех пор в таком режиме и работали».

– Наблюдатели работали все семь дней голосования. Как оценить работу людей, которые трудились неделю без выходных, многие – с восьми утра до восьми вечера? – рассуждает Соколова. – Это огромная нагрузка и огромная ответственность. И, мне кажется, Петербург был на высоте.

Готова ли палата, получившая уникальный опыт, теперь работать в подобном режиме каждые выборы? В необходимости недельных голосований Соколова сомневается, а вот увеличение привычных выборов на несколько дней вполне реально. Правда, такая мера потребует серьезного анализа и законотворческой работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU