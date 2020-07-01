Петербургский политолог: «1 июля подвело итог голосования за Конституцию 1993 года»

1 Июль 2020 2020-07-01T22:18:23+03:00

По оценке специалистов, итоговая явка в Петербурге составила от 72 до 80 процентов Фото: Олег ЗОЛОТО

Явка показала: люди поверили, что голосование в пандемию может быть безопасным

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Что для Петербурга значит явка выше, чем в среднем по стране, объяснили петербургские политологи.

– В Польше проходили президентские выборы, и явка во втором туре была ниже, чем в первом. А у нас поверили, что способны организовать выборы в пандемию так, чтобы никто не пострадал, – поясняет политолог Юрий Светов. – Для нас как для города высокая явка значит, что будет выше активность и на муниципальных выборах. На следующий год нам предстоят и выборы в ЗакС. Надеюсь, каждый захочет повлиять на то, кто будет представлять нас в парламенте.

Отсутствие электронного голосования в Петербурге внесло свою лепту: благодаря ему, возможно, удалось бы привлечь еще больше избирателей – в первую очередь, молодых.

– 1 июля подвело итог 12 декабря 1993 года, когда явка была не очень высокая и в поддержку Конституции проголосовала всего лишь треть, – добавил Светов. – Сейчас фактически те люди, которые голосовали тогда против или воздержались, получили возможность сказать свое слово.

По оценке политолога Алексея Ломова, итоговая явка в Петербурге составила от 72 до 80 процентов, а за поправки проголосовали от 75 до 85 процентов избирателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU