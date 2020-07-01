В Петербурге обработали 22 процента бюллетеней

1 Июль 2020 2020-07-01T23:50:23+03:00

За поправки в них проголосовал почти 81 процент избирателей

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Санкт-Петербургская избирательная комиссия озвучила первые итоги голосования по поправкам в Конституцию.

– Обработано 21,58 процента протоколов, – сообщил около 23:40 в медиацентре Дома журналиста председатель Горизбиркома Виктор Миненко. – За поправки проголосовало 80,92 процента избирателей.

В течение общероссийского дня голосования, 1 июля, поступило 83 обращения.

Так, ранее член Общественной палаты Санкт-Петербурга Валерий Солдунов сообщил о курьезных моментах на голосовании.

– Об участке 1 084 поступило сведение, что голосование идет на улице на столиках без проверки документов: паспорт не нужен, просто ставишь галочку и все, – рассказал он. – Стали разбираться – такого УИКа вообще в этом районе нет. Самый настоящий фейк. А иногда приходили граждане, и выяснялось, что во второй раз. Видимо, пытались провоцировать. Председатели УИКов говорили с чувством юмора: «Вы, наверно, забыли, что уже приходили?».

В единичных инцидентах на участках разбираются правоохранительные органы.

– Впереди большая работа по подведению окончательных итогов, – добавил Миненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU