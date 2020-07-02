14 наблюдателей из Петербурга отметили день рождения в день голосования 1 июля

2 Июль 2020 2020-07-02T00:01:30+03:00

Всего к голосованию подготовили около 15 000 наблюдателей Фото: Олег ЗОЛОТО

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Каков среднестатистический потрет петербургского наблюдателя, рассказал заместитель председателя Рабочей группы по осуществлению общественного контроля над реализацией избирательных прав граждан на территории Санкт-Петербурга Андрей Малков.

– Были и молодые наблюдатели, и люди за 60: в разных районах получилось по-разному, – сообщил он. – Интересно, что 14 наблюдателей отпраздновали свой день рождения в день голосования, 1 июля. А одна наблюдательница и вовсе абсолютная ровесница Конституции: она родилась 12 декабря 1993 года.

Всего к голосованию подготовили около 15 000 наблюдателей, это беспрецедентное для Общественной палаты число. Если раньше всех собирали и обучали очно – например, в БКЗ «Октябрьский», то на сей раз из-за коронавируса обучение перенесли в онлайн. Для будущих наблюдателей выпустили серию роликов, а также наладили обратную связь.

– В праве стать наблюдателем не отказывали никому, – добавил Малков. – Было пять-шесть отказов лишь из-за того, что люди не были прописаны в Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU