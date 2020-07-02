2020-07-02T08:13:47+03:00
Политика

Результаты голосования по поправкам в Конституцию в Санкт-Петербурге на утро 2 июля

Предварительно, в выборах приняли участие более 3,8 миллионов петербуржцев [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию в ПетербургеПредварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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На сайте ЦИК России появилась предварительная информация по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое завершилось 1 июля. Так, по состоянию на утро четверга, 2 июля 2020 года, в Санкт-Петербурге в выборах приняли участие более 3,8 миллионов человек. Все голоса практически подсчитаны.

- В Санкт-Петербурге на 5:00 часов 2 июля следующая ситуация по голосованию – «за» -77,66 процентов, «против» - 21,64 процент, - говорится на портале ЦИК России.

Данные по Санкт-Петербургу на утро 2 июля 2020 года / Скрин: vybory.izbirkom.ru

Данные по Санкт-Петербургу на утро 2 июля 2020 года / Скрин: vybory.izbirkom.ru

По Ленинградской области цифры следующие: более 1,3 миллиона пришли на избирательные участки, поддерживают поправки 79,38 процентов граждан, против – 19,80 процентов.

Окончательные итоги по голосованию пока что не подведены. Об этом избирком объявит позже.

На 7:30 часов 2 июня по всей России в голосовании приняли участие более 109 миллионов человек. «За» - 77,92 процентов, «против» - 21,26 процент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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