Беглов назвал условия открытия всех заведений в Санкт-Петербурге

2 Июль 2020 2020-07-02T08:54:24+03:00

Беглов сказал, когда смогут открыться все закрытые в Петербурге заведения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 6 июля в городе вступают в силу новые послабления

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На будущей неделе в Санкт-Петербурге вступят в силу новые послабления режима самоизоляции. Так, с 6 июля 2020 года в Северной столице откроются крупные магазины, фитнесс-залы и музеи. Однако, губернатор города Александр Беглов отметил очень важные условия, при которых это может пройти безопасно для людей.

- Залы могут работать по предварительной записи, работники должны использовать средства индивидуальной защиты. Необходимо обеспечить дистанцию между посетителями не менее 1,5 метра, в студиях групповых занятий должна быть нанесена разметка, - отметил Беглов.

Губернатор обратил внимание горожан, что соблюдение стандартов безопасности – главное условие открытия и остальных организаций.

- Эти требования уже всем хорошо известны и стали нашей «новой нормальностью». Необходимо помнить – вирус никуда не делся, важно соблюдать все меры безопасности! Берегите себя, - добавил градоначальник.

Напомним, с 6 июля станут доступны крупные магазины с отдельным входом, бассейны, фитнесс-центры, государственные музеи и выставочные залы.

ИСТОЧНИК KP.RU