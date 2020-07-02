2020-07-02T11:42:53+03:00
Происшествия

Петербуржец заказал убийство своего отца ради наследства

Убийце он заплатил 400 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец окажется в суде за заказное убийство своего отцаПетербуржец окажется в суде за заказное убийство своего отцаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге перед судом предстанет мужчина, который обвиняется в том, что устроил заказное убийство собственного отца. В четверг, 2 июля 2020 года, дело поступило в суд. Причиной преступления стало наследство.

- Согласно обвинению, мужчина решил заказать убийство отца, который недавно получил наследство от своего умершего отца. У родственников был продолжительный конфликт. В течение марта 2019 года обвиняемый спланировал преступление, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчина нашел человека, который за 50 тысяч рублей согласился приискать исполнителя. Им стал еще один мужчина, которому обещалось 400 тысяч рублей на смертельный выстрел.

Получив первые 70 тысяч рублей аванса, исполнитель, 12 апреля 2019 года, расстрелял жертву. Мужчина скончался. Исполнитель забрал оставшиеся деньги и скрылся.

Полицейские дело раскрыли. Участники находятся под стражей. Ожидается суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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