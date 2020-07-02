Петербуржец заказал убийство своего отца ради наследства

2 Июль 2020 2020-07-02T11:42:53+03:00

Петербуржец окажется в суде за заказное убийство своего отца Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Санкт-Петербурге перед судом предстанет мужчина, который обвиняется в том, что устроил заказное убийство собственного отца. В четверг, 2 июля 2020 года, дело поступило в суд. Причиной преступления стало наследство.

- Согласно обвинению, мужчина решил заказать убийство отца, который недавно получил наследство от своего умершего отца. У родственников был продолжительный конфликт. В течение марта 2019 года обвиняемый спланировал преступление, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчина нашел человека, который за 50 тысяч рублей согласился приискать исполнителя. Им стал еще один мужчина, которому обещалось 400 тысяч рублей на смертельный выстрел.

Получив первые 70 тысяч рублей аванса, исполнитель, 12 апреля 2019 года, расстрелял жертву. Мужчина скончался. Исполнитель забрал оставшиеся деньги и скрылся.

Полицейские дело раскрыли. Участники находятся под стражей. Ожидается суд.

ИСТОЧНИК KP.RU