За государственную измену петербуржца посадили на 7 лет в колонию строгого режима
В Санкт-Петербурге городской суд в четверг, 2 июля 2020 года, вынес приговор в отношении Владимира Неелова, признанного виновным в совершении преступления, именуемого государственной изменой. Мужчина обвиняется в том, что продавал за границу данные о ФСБ России. Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа "Совершенно секретно".
- Суд установил, что Неелов за денежные средства передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ РФ, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
В суде обвиняемый свою вину признал, но частично. Неелов заметил, что не считает информацию о профподготовке секретной.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU