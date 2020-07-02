За государственную измену петербуржца посадили на 7 лет в колонию строгого режима

2 Июль 2020 2020-07-02T12:07:31+03:00

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В Санкт-Петербурге городской суд в четверг, 2 июля 2020 года, вынес приговор в отношении Владимира Неелова, признанного виновным в совершении преступления, именуемого государственной изменой. Мужчина обвиняется в том, что продавал за границу данные о ФСБ России. Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа "Совершенно секретно".

- Суд установил, что Неелов за денежные средства передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ РФ, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суде обвиняемый свою вину признал, но частично. Неелов заметил, что не считает информацию о профподготовке секретной.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU