2020-07-02T13:23:02+03:00
Происшествия

12-летнего мальчика накурили наркотиками и изнасиловали в Ленинградской области

Полиция города проверят информацию о преступлении
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция выясняет обстоятельства изнасилования 12-летнего мальчика в ЛенобластиПолиция выясняет обстоятельства изнасилования 12-летнего мальчика в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области полиция Кировского района проверят информацию о преступлении в отношении несовершеннолетнего. Вечером в среду, 1 июля 2020 года, в МВД поступило сообщение о том, что некий парень изнасиловал 12-летнего мальчика. Перед этим он его якобы одурманил, дав наркотики.

- В заявлении говорится, что инцидент произошел в 19 часов 30 июня. 12-летний мальчик шел из магазина и встретил, по всей видимости, своих знакомых, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Эти неизвестные якобы дали мальчику покурить какие-то наркотики, чтобы у ребенка затуманился рассудок. Когда парнишка был одурманен, его изнасиловали.

Где именно произошло преступление, не уточняется. Однако заявитель назвал имя возможного обидчика. Это некий 20-летний местный житель.

Полиция проверяет информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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