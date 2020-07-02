В «Петергофе» отменили бумажные билеты для борьбы с пандемией

2 Июль 2020 2020-07-02T13:54:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 3 июля 2020 года, откроются долгожданные парки в «Петергофе». Однако правила посещения в условиях пандемии коронавируса, будут отличаться от обычных. Так, например, купить бумажный билет в кассе больше нельзя. Ради безопасности все теперь будет происходить бесконтактно.

- С 3 июля открыты три парка: Нижний парк с фонтанами, парк Александрия и парк Ораниенбаума. Билеты можно купить с 1 июля и только онлайн на сайте музея. При покупке билета нужно выбрать дату и интервал времени входа в парк, - рассказали в Петергофе.

Парки работают ежедневно с 10:00 до 19:00, войти можно за 45 минут до закрытия. В те же часы будут работать фонтаны Нижнего парка. В Верхнем саду началась реставрация - в этом сезоне он будет закрыт.

Зайти в парк можно будет только при наличии защитной маски. Аппараты с СИЗ установлены на входе. При необходимости гости парка могут воспользоваться антисептиками, которые размещены в туалетах и специально обозначенных зонах.

ИСТОЧНИК KP.RU