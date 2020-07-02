Первый экзамен ЕГЭ пройдет 3 июля в Санкт-Петербурге

2 Июль 2020 2020-07-02T14:57:38+03:00

В первый день в экзаменах примут участие более 23 тысяч человек

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В пятницу, 3 июля 2020 года, стартует первый период сдачи единого государственного экзамена. В Санкт-Петербурге в этом году зарегистрированы на проверку знаний более 35 тысяч петербуржцев. В первый же день примут участие более 23 тысяч человек по трем предметам.

- В этот день 11616 петербуржцев будут сдавать географию, информатику и литературу. Для проведения экзаменов задействовано 90 пунктов на базе общеобразовательных школ, а также 9 – на дому , - сообщили в Смольном.

Больше всего участников будет на ЕГЭ по информатике и ИКТ - 5881 человек, из них 4130 выпускников этого года. На втором месте ЕГЭ по литературе - 4877 человек, из них 2805 выпускников этого года. На ЕГЭ по географии ожидается 858 участников, из них 611 выпускников этого года. Результаты экзаменов будут известны не позднее 17 июля.

Для тех, что по уважительной причине не смогут сдать экзамен в этот день, предусмотрены дополнительные дни с 3 по 8 августа.

Всего экзамены будут сдавать 35722 петербуржца – 24615 выпускников школ этого года, 3012 выпускников учреждений профессионального образования и 8095 выпускников прошлых лет.

ИСТОЧНИК KP.RU