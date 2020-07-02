2020-07-02T14:57:38+03:00
Общество

Первый экзамен ЕГЭ пройдет 3 июля в Санкт-Петербурге

В первый день в экзаменах примут участие более 23 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Первая сдача ЕГЭ в Петербурге состоится 3 июляПервая сдача ЕГЭ в Петербурге состоится 3 июляФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В пятницу, 3 июля 2020 года, стартует первый период сдачи единого государственного экзамена. В Санкт-Петербурге в этом году зарегистрированы на проверку знаний более 35 тысяч петербуржцев. В первый же день примут участие более 23 тысяч человек по трем предметам.

- В этот день 11616 петербуржцев будут сдавать географию, информатику и литературу. Для проведения экзаменов задействовано 90 пунктов на базе общеобразовательных школ, а также 9 – на дому , - сообщили в Смольном.

Больше всего участников будет на ЕГЭ по информатике и ИКТ - 5881 человек, из них 4130 выпускников этого года. На втором месте ЕГЭ по литературе - 4877 человек, из них 2805 выпускников этого года. На ЕГЭ по географии ожидается 858 участников, из них 611 выпускников этого года. Результаты экзаменов будут известны не позднее 17 июля.

Для тех, что по уважительной причине не смогут сдать экзамен в этот день, предусмотрены дополнительные дни с 3 по 8 августа.

Всего экзамены будут сдавать 35722 петербуржца – 24615 выпускников школ этого года, 3012 выпускников учреждений профессионального образования и 8095 выпускников прошлых лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
77,66% петербуржцев проголосовали за поправки в Конституцию
За два дня ветер повалил 126 деревьев в Санкт-Петербурге
Труп вынырнул из болота у станции Манушкино
Движение по Каменноостровскому проспекту ограничат на месяц
Двое мужчин ограбили таксистов на сумму более двухсот тысяч рублей
Машинист поезда убил своего собутыльника и прятал его тело в товарном поезде в Ленинградкой области
Жесткая авария маршрутки и грузовика перекрыла движение на трассе М-10 под Санкт-Петербургом
«Ласточки» между Санкт-Петербургом, Валдаем и Старой Руссой начнут ходить с 11 июля
Первый экзамен ЕГЭ пройдет 3 июля в Санкт-Петербурге
В «Петергофе» отменили бумажные билеты для борьбы с пандемией
Жертвами коронавируса стали еще 45 человек в Санкт-Петербурге
12-летнего мальчика накурили наркотиками и изнасиловали в Ленинградской области
Пьяный гонщик на Cadillac утроил несколько ДТП, уходя от полицейской погони в Санкт-Петербурге
Появились еще две жертвы мужчины, убившего пенсионерку в парке Александрино в Санкт-Петербурге
За государственную измену петербуржца посадили на 7 лет в колонию строгого режима
В следственных изоляторах Санкт-Петербурга и области завершилось голосование по поправкам в Конституцию
Петербуржец заказал убийство своего отца ради наследства
35 рейсов отменили в аэропорту Пулково 2 июля
Спрос на официантов вырос в два раза после самоизоляции в Санкт-Петербурге
Почти 16,5 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки