«Ласточки» между Санкт-Петербургом, Валдаем и Старой Руссой начнут ходить с 11 июля

2 Июль 2020 2020-07-02T15:26:22+03:00

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С 11 июля 2020 года скоростные поезда «Ласточка» №721/722 начнут ходить до Валдая и Старой Руссы. Раньше по этому маршруту можно было добраться только до Бологого. Но Российская железная дорога решила продлить путь.

- Поезд будет отправляться из Санкт-Петербурга в 07:17, а прибывать на Валдай в 11:53, в Руссу – в 14:00. В обратном направлении «Ласточка» отправится со станции «Валдай» в 16:42, а по выходным дням со станции «Старая Русса» в 14:40, пребывая в город на Неве в 22:10, - говорится в сообщении РЖД.

Все скоростные поезда очень комфортабельны, а также оборудованы для пассажиров с ограниченными возможностями. В вагонах есть два подъемника для инвалидных колясок, а также в вагоне № 1 места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

ИСТОЧНИК KP.RU