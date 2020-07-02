Машинист поезда убил своего собутыльника и прятал его тело в товарном поезде в Ленинградкой области
В Ленинградской области в четверг, 2 июля 2020 года, завершилось расследование в отношении помощника машиниста поезда и его троих друзей. Они обвиняются в том, что скрыли труп своего собутыльника после убийства.
- Компания молодых людей впивала в квартире, расположенной в городе Лодейное Поле Ленинградской области. Во время отдыха с алкоголем, у них начался конфликт. Машинист пять раз мощно ударил кулаком в лицо своего оппонента, от чего тот умер, - сообщили в следственном комитете.
Обвиняемый решил скрыть труп и предложит троим друзьям спрятать тело в грузовой вагон железнодорожного состава, расположенного на железнодорожной станции в Лодейном Поле. Что они и сделали.
Позже тело потерпевшего обнаружено в вагоне, расположенном на железнодорожной станции Волховстрой Ленинградской области.
Уголовные дела с утвержденным заместителем Волховстроевской транспортным прокурором обвинительными заключениями направлены в Лодейнопольский районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU