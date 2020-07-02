Труп вынырнул из болота у станции Манушкино

2 Июль 2020 2020-07-02T17:03:35+03:00

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Полицейские Всеволожского района Ленобласти выясняют обстоятельства гибели мужчины, чей «вынырнувший» из болота труп нашли у станции Манушкино. Голову и руку, торчащие из воды, заметил работник железной дороги.

- В 16:30 1 июля в полицию поступил звонок от дорожного мастера РЖД, который при расчистке обочины путей обнаружил труп неизвестного, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на вызов оперативники действительно обнаружили в 20 метрах от железнодорожного полотна тело погибшего. При этом из воды торчали лишь его голова и левая река.

Труп вытащили и осмотрели. В кармане его черной куртки нашелся паспорт, который, вероятнее всего, и принадлежал неизвестному. Погибшим оказался житель Санкт-Петербурга. 63-летний мужчина был прописан на Большеохтинском проспекте. Обстоятельства его гибели устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU