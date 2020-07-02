2020-07-02T17:55:52+03:00
Спорт

Стало известно, кто будет судить матч «Зенита» с «Краснодаром»

В этой игре сине-бело-голубые могут оформить чемпионство
Петр КИБЕР
Поделиться:
"Зенит" может стать чемпионом России уже в след."Зенит" может стать чемпионом России уже в след.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Выездной матч «Зенита» с «Краснодаром», который может стать «золотым» для петербургской команды, будет судить Сергей Карасев. О назначении на важную и принципиальную игру 41-летнего москвича, стало известно 2 июля.

- Арбитр назначен на игру с участием сине-бело-голубых в 33-й раз в карьере. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко; резервный судья — Сергей Иванов, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Также на игре будет работать система видеогол. Главным арбитром VAR назначен Евгений Турбин, его ассистент — Александр Богданов. Инспектор матча — Юрий Баскаков.

Отметим, что после 25 туров у «Зенита» 59 очков, а ближайший преследователь «Локомотив» имеет в активе лишь 48. И если 5 июля «Зенит» выиграет у «Краснодара», а железнодорожники потеряют очки (их матч с «Сочи» состоится днем ранее), то праздновать чемпионство можно будет прямо на поле кубанского стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После ДТП с рассыпанным пивом и маршруткой, восстановлено движение по Московскому шоссе
Петербургские «Ряды» уходят из Москвы
Грибной сезон начался в Ленинградской области
Гвардейцы спасли молодого парня от полета в Неву
IKEA передумала открывать третий магазин под Санкт-Петербургом
В Пулково прокомментировали запрет полетов за границу до 1 августа
Два человека пострадали при пожаре на улице Подводника Кузьмина
Стало известно, кто будет судить матч «Зенита» с «Краснодаром»
Свыше 2 миллионов петербуржцев поддержали поправки в Конституцию. Это 77,66% голосов
За два дня ветер повалил 126 деревьев в Санкт-Петербурге
Труп вынырнул из болота у станции Манушкино
Движение по Каменноостровскому проспекту ограничат на месяц
Двое мужчин ограбили таксистов на сумму более двухсот тысяч рублей
Машинист поезда убил своего собутыльника и прятал его тело в товарном поезде в Ленинградкой области
Жесткая авария маршрутки и грузовика перекрыла движение на трассе М-10 под Санкт-Петербургом
«Ласточки» между Санкт-Петербургом, Валдаем и Старой Руссой начнут ходить с 11 июля
Первый экзамен ЕГЭ пройдет 3 июля в Санкт-Петербурге
В «Петергофе» отменили бумажные билеты для борьбы с пандемией
Жертвами коронавируса стали еще 45 человек в Санкт-Петербурге
12-летнего мальчика накурили наркотиками и изнасиловали в Ленинградской области
Пьяный гонщик на Cadillac утроил несколько ДТП, уходя от полицейской погони в Санкт-Петербурге
Появились еще две жертвы мужчины, убившего пенсионерку в парке Александрино в Санкт-Петербурге
За государственную измену петербуржца посадили на 7 лет в колонию строгого режима
В следственных изоляторах Санкт-Петербурга и области завершилось голосование по поправкам в Конституцию
Петербуржец заказал убийство своего отца ради наследства
35 рейсов отменили в аэропорту Пулково 2 июля
Спрос на официантов вырос в два раза после самоизоляции в Санкт-Петербурге
Почти 16,5 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки