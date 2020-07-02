Стало известно, кто будет судить матч «Зенита» с «Краснодаром»

2 Июль 2020 2020-07-02T17:55:52+03:00

"Зенит" может стать чемпионом России уже в след. Фото: Артем КИЛЬКИН

В этой игре сине-бело-голубые могут оформить чемпионство

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Выездной матч «Зенита» с «Краснодаром», который может стать «золотым» для петербургской команды, будет судить Сергей Карасев. О назначении на важную и принципиальную игру 41-летнего москвича, стало известно 2 июля.

- Арбитр назначен на игру с участием сине-бело-голубых в 33-й раз в карьере. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко; резервный судья — Сергей Иванов, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Также на игре будет работать система видеогол. Главным арбитром VAR назначен Евгений Турбин, его ассистент — Александр Богданов. Инспектор матча — Юрий Баскаков.

Отметим, что после 25 туров у «Зенита» 59 очков, а ближайший преследователь «Локомотив» имеет в активе лишь 48. И если 5 июля «Зенит» выиграет у «Краснодара», а железнодорожники потеряют очки (их матч с «Сочи» состоится днем ранее), то праздновать чемпионство можно будет прямо на поле кубанского стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU