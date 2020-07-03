Двух рабочих завалило насмерть в колодце в Ленинградской области

3 Июль 2020 2020-07-03T09:55:03+03:00

Стены колодца обвалились на двух рабочих в Ленинградской области Фото: Олег ЗОЛОТО

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Два человека погибли, когда рыли колодец в Ленинградской области. Трагедия произошла утром в четверг, 2 июля 2020 года, в деревне Пигелево, Ломоносовского района. Рабочие капали яму на участке. Один из них находились в колодце, когда стены начали осыпаться.

- Мужчины рыли колодец на частном участке 36-летней петербурженки. Один из них находился в колодце, когда неожиданно обвалилась одна стена, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Второй рабочий попытался помочь коллеге. Он начал спускаться в колодец, чтобы вытащить мужчину, но в это время обвалилась другая стена и завалила обоих.

Рабочими были приезжие из Таджикистана. Одному 40 лет, второму 28. Оба скончались под завалами,

На место приехала полиция и осмотрела место трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU