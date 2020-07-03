Более 18 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

3 Июль 2020 2020-07-03T10:12:40+03:00

Еще более 18 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с эпидемией, которая держится уже четвертый месяц. Так, для того, чтобы выявлять и изолировать больных коронавирусом, каждый день в городе тысячи людей проходят обследование. По данным Смольного от 3 июля 2020 года, накануне более 18 тысяч петербуржцев сдали тест на наличие COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18221 человека. Под медицинским наблюдением находится 1885 человек. Из них 90 в обсерваторе, 919 - на самоизоляции, 876 – контактные, - рассказали в администрации города.

Также о прибытии из другой страны на территорию России сообщили 46 человек. Все они будут должны просидеть 14 дней на карантине.

В городе продолжают работать волонтеры, которые помогают пожилым и одиноким людям справляться с бытовыми делами во время пандемии. Но потребность в них постепенно снижается. Накануне поступило лишь 13 обращений от петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU