Наркокурьера в костюме доставщика еды поймали в Купчино

3 Июль 2020 2020-07-03T11:16:10+03:00

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В Санкт-Петербурге полицейские поймали «доставщика еды», который оказался наркокурьером. Утром 30 июня на Малой Балканской улице был задержан 18-летний парень. Сам он был в состоянии наркотического опьянения.

- Задержанным оказался 18-летний уроженец Кемеровской области. Ранее он был судим за хранение наркотиков. При себе у него был пакетик с амфетамином, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Выяснилось, что парень является так называемым фасовщиком и закладчиком наркотиков. Для своей «работы» он даже арендовал гараж на Софийской улице, где и хранил товар. По результатам обыска изъято около 850 граммов амфетамина, расфасованного в пакетики небольшими партиями. Также изъяты весы, предметы, используемые для расфасовки, полиэтиленовые пакетики со следами порошка.

В гараже полицейские нашли сумку и одежду с логотипами популярной фирмы по доставке еды. Но официально парень там уже не работает, но костюм оставил себе после увольнения для прикрытия.

По версии полиции, молодой человек ранее для расфасовки и дальнейшего сбыта получил около 1 килограмма психостимуляторов. Устанавливается источник приобретения «товара». Возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/788490" frameborder="0"></iframe> Закладчика в одежде курьера поймали в Санкт-Петербурге.Видео: МВД по СПб

ИСТОЧНИК KP.RU