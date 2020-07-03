Наркокурьера в костюме доставщика еды поймали в Купчино
В Санкт-Петербурге полицейские поймали «доставщика еды», который оказался наркокурьером. Утром 30 июня на Малой Балканской улице был задержан 18-летний парень. Сам он был в состоянии наркотического опьянения.
- Задержанным оказался 18-летний уроженец Кемеровской области. Ранее он был судим за хранение наркотиков. При себе у него был пакетик с амфетамином, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.
Выяснилось, что парень является так называемым фасовщиком и закладчиком наркотиков. Для своей «работы» он даже арендовал гараж на Софийской улице, где и хранил товар. По результатам обыска изъято около 850 граммов амфетамина, расфасованного в пакетики небольшими партиями. Также изъяты весы, предметы, используемые для расфасовки, полиэтиленовые пакетики со следами порошка.
В гараже полицейские нашли сумку и одежду с логотипами популярной фирмы по доставке еды. Но официально парень там уже не работает, но костюм оставил себе после увольнения для прикрытия.
По версии полиции, молодой человек ранее для расфасовки и дальнейшего сбыта получил около 1 килограмма психостимуляторов. Устанавливается источник приобретения «товара». Возбуждено уголовное дело.
Закладчика в одежде курьера поймали в Санкт-Петербурге.Видео: МВД по СПб
ИСТОЧНИК KP.RU