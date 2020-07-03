"Поющий труп" проплыл по Обводному каналу в Санкт-Петербурге

3 Июль 2020 2020-07-03T11:40:19+03:00

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Свидетельницей странной картины стала жительница Санкт-Петербурга. Около 10 часов утра девушка шла на работу по Обводному каналу и заметила в воде что-то странное. Приглядевшись, она поняла, что по воде на спине плывет труп. Петербурженка решила подойти поближе, чтобы убедиться в своих догадках. Однако то, что произошло, ее крайне удивило.

- Неожиданно, этот "труп" начал петь. Издавать какие-то звуки, кряхтеть. Я спросила у мужчины, нужна ли помощь, но он только отмахнулся, - рассказала "КП-Петербург" девушка.

Очевидица прислала в редакцию видео. На кадрах видно человека, плывущего по воде. Мужчина совершенно голый. И с первого взгляда он действительно выглядит как труп, которого просто несет течением. Пения на видео, увы, расслышать невозможно.

Остается загадкой, кто же этот мужчина, который расслабляется, сплавляясь по Обводному каналу в таком стиле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/788485" frameborder="0"></iframe> Тело голого мужчины на Обводном канале в Санкт-Петербурге.Степан СТЕПАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU