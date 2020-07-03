2020-07-03T12:41:34+03:00
Происшествия

Микроавтобус насмерть сбил мотоциклиста в Невском районе Санкт-Петербурга

В социальных сетях разыскивают свидетелей ДТП
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Микроавтобус насмерть сбил мотоциклиста в Невском районеМикроавтобус насмерть сбил мотоциклиста в Невском районеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге произошла смертельная авария в Невском районе города. В 7 часов утра в пятницу, 3 июля 2020 года, на пересечении Товарищеского и Коллонтай произошло ДТП с участием белого микроавтобуса и мотоциклиста. Удар оказался очень сильным, что водитель «железного коня» разбился, упав об асфальт.

- Я была в тот момент в автобусе в 401, и как раз смотрела на этого мотоциклиста, он не летел, а ехал спокойно, проехал вперёд, а на светофоре уже вот так вот увидели его. Печально очень, - рассказала в социальной сети очевидица.

Мотоциклиста госпитализировала скорая, однако, по сообщению очевидцев, он скончался.

Как именно произошла авария, свидетели на сообщают. Некоторые говорят, что это «Минивэн» сбил мотоциклиста. Другие обращают внимание на то, что именно у автомобиля осталась мощная вмятина сбоку.

На месте ДТП работает полиция. После ГИБДД установят причины аварии. В соцсетях разыскивают свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Институт кибербезопасности и защиты информации открылся в Санкт-Петербурге
Умер врач поликлиники в Колпино, лежавший на ИВЛ с коронавирусом
Полиция задержала стрелка из Гатчины, пытавшегося убить знакомого
Жесткая пробка образовалась на Ленинском проспекте из-за сломанного светофора
Микроавтобус насмерть сбил мотоциклиста в Невском районе Санкт-Петербурга
45 смертей от коронавируса подтвердили в Санкт-Петербурге на 3 июля 2020 года
Тела рабочих нашли в колодце спустя сутки после обвала на глубине 7 метров в Ленинградской области
"Поющий труп" проплыл по Обводному каналу в Санкт-Петербурге
Эрмитаж откроется после «карантина» 15 июля
Наркокурьера в костюме доставщика еды поймали в Купчино
Мужчину расстрелял неожиданный гость в квартире в Выборге
Более 18 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки