Микроавтобус насмерть сбил мотоциклиста в Невском районе Санкт-Петербурга

3 Июль 2020 2020-07-03T12:41:34+03:00

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В Санкт-Петербурге произошла смертельная авария в Невском районе города. В 7 часов утра в пятницу, 3 июля 2020 года, на пересечении Товарищеского и Коллонтай произошло ДТП с участием белого микроавтобуса и мотоциклиста. Удар оказался очень сильным, что водитель «железного коня» разбился, упав об асфальт.

- Я была в тот момент в автобусе в 401, и как раз смотрела на этого мотоциклиста, он не летел, а ехал спокойно, проехал вперёд, а на светофоре уже вот так вот увидели его. Печально очень, - рассказала в социальной сети очевидица.

Мотоциклиста госпитализировала скорая, однако, по сообщению очевидцев, он скончался.

Как именно произошла авария, свидетели на сообщают. Некоторые говорят, что это «Минивэн» сбил мотоциклиста. Другие обращают внимание на то, что именно у автомобиля осталась мощная вмятина сбоку.

На месте ДТП работает полиция. После ГИБДД установят причины аварии. В соцсетях разыскивают свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU