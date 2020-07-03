Институт кибербезопасности и защиты информации открылся в Санкт-Петербурге

3 Июль 2020 2020-07-03T14:21:01+03:00

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В Санкт-Петербурге в Политехническом университете в пятницу, 3 июля 2020 года, открылся институт кибербезопасности и защиты информации. Отмечается, что в вузе будет использован инновационный практико-ориентированный подход к обучению. Возглавил его доктор технических наук и профессор РАН Дмитрий Зегжда.

- В ближайших планах – открытие новых образовательных программ по киберпсихологии, киберустойчивости цифрового производства, создание программ специализированного повышения квалификации по пентестингу, - отметил профессор.

Выпускники Института кибербезопасности и защиты информации будут востребованы передовыми российскими и зарубежными компаниями, активно внедряющими цифровые технологии и реализующими политику упреждающего обеспечения информационной безопасности собственной инфраструктуры.

Учащиеся будут делать научные проекты совместно с представителями бизнеса и промышленности. Это даст студентам уникальные навыки работы со смежными предметными областями, разработки и внедрения инновационных технологий защиты в распределенных автоматических банковских средах, в промышленном Интернете, в интеллектуальных системах беспилотного транспорта, в ИТ-средах удаленной и цифровой медицины, в системах двойного назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU