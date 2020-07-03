Первый в России объемный монокристаллический слиток оксида галлия вырастили в Санкт-Петербурге

3 Июль 2020 2020-07-03T16:12:31+03:00

Этот полупроводник можно использовать для устройств электроники и оптоэлектроники [фото]

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В Санкт-Петербурге вырастили первый в России объемный монокристаллический слиток оксида галлия. Это полупроводник, который можно использовать в силовой электронике, солнечно-слепых фотодетекторах, а также для других устройств электроники и оптоэлектроники. Как стало известно в пятницу, 3 июля 2020 года, в ИТМО работали над этим проектом около пяти лет.

Это полупроводник, который можно использовать в электронике / Фото: Смольный

- Оксид галлия перспективен для приборов силовой электроники, – рассказал один из авторов полученного результата младший научный сотрудник мегафакультета фотоники Университета ИТМО Дмитрий Панов, – большая ширина запрещенной зоны делает оксид галлия и приборные структуры на его основе более устойчивыми к воздействию ионизирующих излучений, что открывает перспективы для применения этого материала в сфере электроники для ядерной промышленности и космической электроники.

Большой интерес к созданию кристаллов Ga2O3 возник в середине 2010-х годов. Японские исследователи опубликовали ряд работ о свойствах этого материала и его преимуществах для использования в различных устройствах.

До недавнего времени монокристаллы оксида галлия умели получать только в трех странах – Японии, США и Германии. Однако благодаря более чем пятилетней работе ученых из Университета ИТМО теперь такие кристаллы умеют делать и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU