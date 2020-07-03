2020-07-03T19:55:35+03:00
Авто

Мурманское шоссе будут перекрывать два дня подряд из-за яхт «Луга» и «Мария»

Для проводки судов на трассе «Кола» разведут Ладожский мост и мост через Свирь
Петр КИБЕР
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Мост через Свирь разведут 5 июля, а Ладожский -6-го. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".Мост через Свирь разведут 5 июля, а Ладожский -6-го. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".
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Два дня подряд будет полностью останавливаться движение по трассе Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе). Причиной станет разводка Ладожского моста и моста через реку Свирь. В обоих случаях причиной неудобств для автомобилистов станут яхты, ради проводки которых и поднимут пролеты переправ.

- Управление федеральных автодорог «Северо-Запад» информирует о том, что на трассе «Кола» 5 и 6 июля будет полностью перекрыто движение транспорта, - сообщает пресс-служба управления.

В воскресенье, 5 июля, на два часа (с 8:50 до 10:50) для прохода яхты «Луга» разведут совмещенный автомобильно-железнодорожный мост через реку Свирь, расположенный на 236 км трассы у Лодейного Поля.

А в понедельник, 6 июля, с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по Неве яхты «Мария», разведут Ладожский мост в Кировском районе Ленинградской области.

Водителям советуют заранее планировать маршрут и время поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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