Мурманское шоссе будут перекрывать два дня подряд из-за яхт «Луга» и «Мария»

3 Июль 2020 2020-07-03T19:55:35+03:00

Для проводки судов на трассе «Кола» разведут Ладожский мост и мост через Свирь

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Два дня подряд будет полностью останавливаться движение по трассе Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе). Причиной станет разводка Ладожского моста и моста через реку Свирь. В обоих случаях причиной неудобств для автомобилистов станут яхты, ради проводки которых и поднимут пролеты переправ.

- Управление федеральных автодорог «Северо-Запад» информирует о том, что на трассе «Кола» 5 и 6 июля будет полностью перекрыто движение транспорта, - сообщает пресс-служба управления.

В воскресенье, 5 июля, на два часа (с 8:50 до 10:50) для прохода яхты «Луга» разведут совмещенный автомобильно-железнодорожный мост через реку Свирь, расположенный на 236 км трассы у Лодейного Поля.

А в понедельник, 6 июля, с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по Неве яхты «Мария», разведут Ладожский мост в Кировском районе Ленинградской области.

Водителям советуют заранее планировать маршрут и время поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU