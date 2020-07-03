Девушка-новичок припарковала машину на машину

3 Июль 2020 2020-07-03T21:10:27+03:00

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Не у каждого получится, - так в соцсетях комментируют инцидент на Съезжинской улице, где голубая «Тойота» припарковалась на капоте встречного «Опеля». По заверениям очевидцев аварии, за рулем кроссовера была девушка.

- Девушка со знаком «новичок» не справилась с управлением на Съезжинской улице. Все целы и живы, - пишут свидетели происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Естественно, что причин аварии никто не знает, но тонну едких комментариев в соцсетях инцидент уже собрал: «Я потратил много времени чтобы пройти эту миссию в автошколе Сан-Андреса (компьютерная игра – прим.ред.), а какой то новичок с первого раза сделал».

Тут же обострилась «война» между мужчинами и женщинами по поводу того, кто лучше. Некоторые удивлялись, зачем новичку хороший авто. Лучше купить старый, пока не научится водить - все равно побьет.

А наиболее радикальные предложили «посадить на «Жигули-шестерку» с механической коробкой и без гидроусилителя», чтобы научиться чувствовать сразу и педали и габариты.

ИСТОЧНИК KP.RU