Больше трех тысяч инфекционных коек освободились в петербургских больницах

3 Июль 2020 2020-07-03T21:26:14+03:00

В отданных под коронавирус больницах освободилось больше трех тысяч коек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В скором времени клиники вернутся от коронавируса к обычной работе

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Больше трех тысяч коек, на которых раньше лечились пациенты с коронавирусом, освободились в петербургских больницах. Об этом сообщает городской Комитет по здравоохранению. Пор мнению чиновников, это означает возвращение клиник к обычной работе.

- Число свободных коек в перепрофилированных под коронавирусную инфекцию учреждениях в Санкт-Петербурге выросло до 3 067. Больше всего мест в детских стационарах и временных госпиталях, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Учитывая, что свободные места есть во всех переданных под COVID-19 больницах, часть их решено «вернуть обратно». Так, в скором времени, Детская городская больница святой Ольги перестанет принимать юных пациентов с коронавирусом.

Обратно перепрофилируют НИИ фтизиопульмонологии и 442-й военный госпиталь. В дальнейшем, в зависимости от ситуации, к обычному режиму работы вернутся и прочие медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU