Противопожарный режим в Санкт-Петербурге продлен по 26 июля
Губернатор Санкт-Петербурга продлил действие противопожарного режима по 26 июля. Это означает, что еще как минимум три недели жителям города запрещено ходить в леса, гулять в лесопарках и заезжать туда на машинах.
- В этот период запрещается посещение гражданами лесопарковых зон и городских лесов, за исключением работающих там специалистов. Также запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны и городские леса, - сообщает пресс-служба Смольного
Кроме этого строго запрещено разведение костров, сжигание мусора, веток, сухой травы и прочего на территориях зеленых насаждений общего (ЗНОП) и ограниченного пользования, в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях.
За нарушение каждого из пунктов горожанам грозит штраф до пяти тысяч рублей
Напомним, что петербургские скверы, парки и сады открыты с 28 июня, а музейные парки Петергофа, Пушкина и Павловска - с 3 июля. Они не подпадают под действие противопожарного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU