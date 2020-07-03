Противопожарный режим в Санкт-Петербурге продлен по 26 июля

3 Июль 2020 2020-07-03T21:49:38+03:00

До этого времени нельзя гулять в лесах и лесопарках

Изменить размер текста: A A

Губернатор Санкт-Петербурга продлил действие противопожарного режима по 26 июля. Это означает, что еще как минимум три недели жителям города запрещено ходить в леса, гулять в лесопарках и заезжать туда на машинах.

- В этот период запрещается посещение гражданами лесопарковых зон и городских лесов, за исключением работающих там специалистов. Также запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны и городские леса, - сообщает пресс-служба Смольного

Кроме этого строго запрещено разведение костров, сжигание мусора, веток, сухой травы и прочего на территориях зеленых насаждений общего (ЗНОП) и ограниченного пользования, в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях.

За нарушение каждого из пунктов горожанам грозит штраф до пяти тысяч рублей

Напомним, что петербургские скверы, парки и сады открыты с 28 июня, а музейные парки Петергофа, Пушкина и Павловска - с 3 июля. Они не подпадают под действие противопожарного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU