2020-07-03T21:49:38+03:00
Общество

Противопожарный режим в Санкт-Петербурге продлен по 26 июля

До этого времени нельзя гулять в лесах и лесопарках
Петр КИБЕР
Поделиться:
Петербуржцам запретили ходить в городские леса до 26 июля.Петербуржцам запретили ходить в городские леса до 26 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Губернатор Санкт-Петербурга продлил действие противопожарного режима по 26 июля. Это означает, что еще как минимум три недели жителям города запрещено ходить в леса, гулять в лесопарках и заезжать туда на машинах.

- В этот период запрещается посещение гражданами лесопарковых зон и городских лесов, за исключением работающих там специалистов. Также запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны и городские леса, - сообщает пресс-служба Смольного

Кроме этого строго запрещено разведение костров, сжигание мусора, веток, сухой травы и прочего на территориях зеленых насаждений общего (ЗНОП) и ограниченного пользования, в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях.

За нарушение каждого из пунктов горожанам грозит штраф до пяти тысяч рублей

Напомним, что петербургские скверы, парки и сады открыты с 28 июня, а музейные парки Петергофа, Пушкина и Павловска - с 3 июля. Они не подпадают под действие противопожарного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Городской суд Санкт-Петербурга возобновляет работу в обычном режиме
Со дна Малой Невы достали снаряд времен войны
С 6 июля в Ленобласти разрешили занятия спортом и фитнесом
Противопожарный режим в Санкт-Петербурге продлен по 26 июля
Больше трех тысяч инфекционных коек освободились в петербургских больницах
Девушка-новичок припарковала машину на машину
МЧС предупреждает о ливнях и грозах 4 июля в Ленинградской области
Появилось видео с места масштабного пожара у «Меги» на Мурманском шоссе
Мурманское шоссе будут перекрывать два дня подряд из-за яхт «Луга» и «Мария»
Первых посетителей Екатерининского парка встречали с цветами
Беглов потребовал выполнить призыв в армию на 100 процентов
Водителя, насмерть сбившего двух подростков у площади Мужества, выпустили на свободу
С 3 июля в Пулково снова заработал каршеринг
МАЗ срезал крышу под Мостом глупости
Дом ребенка наказали из-за смерти двух сотрудниц во время пандемии