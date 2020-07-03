2020-07-03T22:43:28+03:00
Общество

С 6 июля в Ленобласти разрешили занятия спортом и фитнесом

Новые ослабления карантинных мер заработают с понедельника
Петр КИБЕР
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С 6 июля в Ленобласти разрешаются занятия спортом.С 6 июля в Ленобласти разрешаются занятия спортом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Уже с понедельника, 6 июля, в Ленинградской области начнут действовать новые послабления карантинных мер. Так, жителям региона повсеместно разрешат заниматься спортом на открытом воздухе, ходить в финтес-залы и многое другое.

- В «красной» и «желтой» зонах разрешены занятия спортом в помещениях при условии нахождения не более 1 человека на 4 кв. метра, в «зеленой» зоне деятельность фитнес-клубов разрешена без ограничений, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Кроме того, в «красной» и «желтой» зонах разрешено работать бассейнам, но с ограничением по числу посетителей. В «Зеленой» они открылись еще раньше.

И фитнес-центры и бассейны должны работать только по записи, с обязательной дезинфекцией и социальной дистанцией между спортсменами.

В красной зоне с понедельника разрешено работать салонам красоты для нескольких клиентов сразу и делать массаж. Также с 6 июля доступны виртуальные экскурсии с использованием 3D-очков и прогулки по парковым зонам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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