В Карелии подтвердили еще 48 случаев заражения коронавирусом

4 Июль 2020 2020-07-04T09:39:36+03:00

Смертельных случаев, по данным на утро 4 июля, в Карелии по-прежнему семь Фото: Артем КИЛЬКИН

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Еще у 48 жителей Карелии подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщили в оперативном штабе республики. В результате общее число заразившихся в регионе с начала пандемии достигло 1 499 человек.

Новые случаи выявили в Петрозаводске (33 человека), в поселках Вилга и Чална (по одному человеку), в поселке Муезерский (четверо), в Суоярви (пятеро), в Кондопоге, Костомукше, Валдае и Пиндушах (по одному человеку).

Количество выздоровевших за сутки выросло на 37 человек и достигло 724 человек. Помимо них, в числе переборовших инфекцию – 10 работников петербургской дорожно-ремонтной компании «ВАД» и трое строителей Белопорожской ГЭС.

Смертельных случаев, по данным на утро 4 июля, в Карелии по-прежнему семь. За сутки провели 1 049 исследований на коронавирус, а девять человек отправили в места обсервации. 207 же человек вышли из самокарантина.

ИСТОЧНИК KP.RU