2020-07-04T09:59:28+03:00
Происшествия

На Полтавской из-под асфальта забила вода

На место выехали специалисты «Водоканала» [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:

На Полтавской из-под асфальта забила вода.Видео: vk.com/spb_today

Изменить размер текста:

Дорожно-коммунальное ЧП в историческом центре Петербурга: на Полтавской улице прямо на проезжей части забил миниатюрный фонтан. «Родник» появился возле дома №12 примерно в девять часов утра.

Разлив холодной воды небольшой, он занимает не больше полосы по четной стороне улицы. Но, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», на небольшой Полтавской уже образовался затор на участке от Гончарной до Невского проспекта.

– Наши специалисты уже выехали на место, – сообщают жителям соседних домов в аварийно-диспетчерской службе «Водоканала». – В чем причина, пока непонятно. На всякий случай наберите холодной воды: отключить абонентов могут без предупреждения. Скольких домов это может коснуться, будем выяснять на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эвакуаторщик из Петербурга подрабатывал сдачей автомобилей на запчасти
В ночном пожаре на севере Петербурга погибла пенсионерка
19 532 человека обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки
На Полтавской из-под асфальта забила вода
В Карелии подтвердили еще 48 случаев заражения коронавирусом
Погода в Санкт-Петербурге 4 июля 2020 года: тепло и кратковременные дожди
Игрок «Зенита» перешел в «Арсенал»
188 тысяч пачек белорусских сигарет нашли в дверях на таможне
Петербуржцу предъявлено обвинение в пособничестве террористам
Ролс-Ройс попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Городской суд Санкт-Петербурга возобновляет работу в обычном режиме
Со дна Малой Невы достали снаряд времен войны
С 6 июля в Ленобласти разрешили занятия спортом и фитнесом
Противопожарный режим в Санкт-Петербурге продлен по 26 июля
Больше трех тысяч инфекционных коек освободились в петербургских больницах
Девушка-новичок припарковала машину на машину
МЧС предупреждает о ливнях и грозах 4 июля в Ленинградской области
Появилось видео с места масштабного пожара у «Меги» на Мурманском шоссе
Мурманское шоссе будут перекрывать два дня подряд из-за яхт «Луга» и «Мария»
Первых посетителей Екатерининского парка встречали с цветами
Беглов потребовал выполнить призыв в армию на 100 процентов
Водителя, насмерть сбившего двух подростков у площади Мужества, выпустили на свободу
С 3 июля в Пулково снова заработал каршеринг
МАЗ срезал крышу под Мостом глупости
Дом ребенка наказали из-за смерти двух сотрудниц во время пандемии