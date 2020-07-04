На Полтавской из-под асфальта забила вода

4 Июль 2020 2020-07-04T09:59:28+03:00

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Дорожно-коммунальное ЧП в историческом центре Петербурга: на Полтавской улице прямо на проезжей части забил миниатюрный фонтан. «Родник» появился возле дома №12 примерно в девять часов утра.

Разлив холодной воды небольшой, он занимает не больше полосы по четной стороне улицы. Но, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», на небольшой Полтавской уже образовался затор на участке от Гончарной до Невского проспекта.

– Наши специалисты уже выехали на место, – сообщают жителям соседних домов в аварийно-диспетчерской службе «Водоканала». – В чем причина, пока непонятно. На всякий случай наберите холодной воды: отключить абонентов могут без предупреждения. Скольких домов это может коснуться, будем выяснять на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU