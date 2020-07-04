19 532 человека обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

4 Июль 2020 2020-07-04T10:16:54+03:00

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Число горожан, обследованных на коронавирус за последние сутки, составило 19 532, сообщили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга. По последним данным, под медицинским наблюдением находится 1 710 человек: 83 – в обсерваторе, 758 – на самоизоляции, 869 – контактные.

– За сутки отработано 454 вызова, которые поступили по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, – сообщают в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. – В службе экстренных вызовов «112» зарегистрировано 110 обращений: 37 человек сообщили о прибытии из другой страны, 39 звонков перенаправили в Городскую службу скорой помощи, еще 13 – в полицию.

На горячую линию 8 (800) 200 34 11 поступило 22 просьбы о волонтерской помощи. С конца марта 3 056 аккредитованных волонтеров выполнили уже 21 264 заявки.

ИСТОЧНИК KP.RU