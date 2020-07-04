В ночном пожаре на севере Петербурга погибла пенсионерка
Страшный пожар вспыхнул в жилой многоэтажке на улице Жени Егоровой сегодня, 4 июля, около двух часов ночи. В одной из квартир дома №3 корпус 2 на верхнем, девятом, этаже загорелась кухня.
– В однокомнатной квартире выгорела кухня, – сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.
Пожара на кухне хватило, чтобы из стен стали вылетать оконные рамы, а над домом поднялся столб черного дыма. Языки оранжевого пламени были видны издалека.
Чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось больше часа. На месте работали 17 спасателей, задействовали четыре спецмашины.
К сожалению, без жертв не обошлось: погибла пожилая хозяйка квартиры.
– Мы с соседнего подъезда видели этот ужас, с лоджии: наше окно через два от горящего, – рассказывает в сети жительница дома Светлана. – Женщине было 88 лет.
В ночном пожаре на севере Петербурга погибла пенсионерка.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU