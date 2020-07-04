4 Июль 2020 2020-07-04T11:25:15+03:00

Из стен стали вылетать оконные рамы, а над домом поднялся столб черного дыма. Фото: vk.com/spb_today

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Страшный пожар вспыхнул в жилой многоэтажке на улице Жени Егоровой сегодня, 4 июля, около двух часов ночи. В одной из квартир дома №3 корпус 2 на верхнем, девятом, этаже загорелась кухня.

– В однокомнатной квартире выгорела кухня, – сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

Пожара на кухне хватило, чтобы из стен стали вылетать оконные рамы, а над домом поднялся столб черного дыма. Языки оранжевого пламени были видны издалека.

Чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось больше часа. На месте работали 17 спасателей, задействовали четыре спецмашины.

К сожалению, без жертв не обошлось: погибла пожилая хозяйка квартиры.

– Мы с соседнего подъезда видели этот ужас, с лоджии: наше окно через два от горящего, – рассказывает в сети жительница дома Светлана. – Женщине было 88 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/788674" frameborder="0"></iframe> В ночном пожаре на севере Петербурга погибла пенсионерка.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU