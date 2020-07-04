2020-07-04T11:25:15+03:00
Происшествия

В ночном пожаре на севере Петербурга погибла пенсионерка

Огонь охватил кухню ее однокомнатной квартиры [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Из стен стали вылетать оконные рамы, а над домом поднялся столб черного дыма. Фото: vk.com/spb_todayИз стен стали вылетать оконные рамы, а над домом поднялся столб черного дыма. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Страшный пожар вспыхнул в жилой многоэтажке на улице Жени Егоровой сегодня, 4 июля, около двух часов ночи. В одной из квартир дома №3 корпус 2 на верхнем, девятом, этаже загорелась кухня.

– В однокомнатной квартире выгорела кухня, – сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

Пожара на кухне хватило, чтобы из стен стали вылетать оконные рамы, а над домом поднялся столб черного дыма. Языки оранжевого пламени были видны издалека.

Чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось больше часа. На месте работали 17 спасателей, задействовали четыре спецмашины.

К сожалению, без жертв не обошлось: погибла пожилая хозяйка квартиры.

– Мы с соседнего подъезда видели этот ужас, с лоджии: наше окно через два от горящего, – рассказывает в сети жительница дома Светлана. – Женщине было 88 лет.

В ночном пожаре на севере Петербурга погибла пенсионерка.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эвакуаторщик из Петербурга подрабатывал сдачей автомобилей на запчасти
В ночном пожаре на севере Петербурга погибла пенсионерка
19 532 человека обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки
На Полтавской из-под асфальта забила вода
В Карелии подтвердили еще 48 случаев заражения коронавирусом
Погода в Санкт-Петербурге 4 июля 2020 года: тепло и кратковременные дожди
Игрок «Зенита» перешел в «Арсенал»
188 тысяч пачек белорусских сигарет нашли в дверях на таможне
Петербуржцу предъявлено обвинение в пособничестве террористам
Ролс-Ройс попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Городской суд Санкт-Петербурга возобновляет работу в обычном режиме
Со дна Малой Невы достали снаряд времен войны
С 6 июля в Ленобласти разрешили занятия спортом и фитнесом
Противопожарный режим в Санкт-Петербурге продлен по 26 июля
Больше трех тысяч инфекционных коек освободились в петербургских больницах
Девушка-новичок припарковала машину на машину
МЧС предупреждает о ливнях и грозах 4 июля в Ленинградской области
Появилось видео с места масштабного пожара у «Меги» на Мурманском шоссе
Мурманское шоссе будут перекрывать два дня подряд из-за яхт «Луга» и «Мария»
Первых посетителей Екатерининского парка встречали с цветами
Беглов потребовал выполнить призыв в армию на 100 процентов
Водителя, насмерть сбившего двух подростков у площади Мужества, выпустили на свободу
С 3 июля в Пулково снова заработал каршеринг
МАЗ срезал крышу под Мостом глупости
Дом ребенка наказали из-за смерти двух сотрудниц во время пандемии