4 Июль 2020 2020-07-04T11:48:18+03:00

Эвакуаторщик из Петербурга подрабатывал сдачей автомобилей на запчасти. Видео: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

За два месяца мужчина увез на авторазборку восемь машин [видео]

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1 июля хозяин «Форда Эксплорер» не обнаружил свою машину на месте – у дома №21 по улице Федора Абрамова. Полицейские завели уголовное по статье «Кража» и стали разбираться. Выяснилось, что иномарку в неизвестном направлении увез эвакуатор.

Эвакуаторщика нашли и задержали. Им оказался 38-летний приезжий из Тверской области, у которого уже были проблемы с законом.

– Официально мужчина нигде не работает, а подрабатывает на эвакуаторе, оформленном на его брата, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Как он сам рассказал, занимается перегоном автомобилей на авторазборку в 5-м Верхнем переулке.

На авторазборке провели обыск. Там нашли не только угнанный «Форд», но и другие пропавшие авто: грузовик «DAF», легковушки «Лада Калина», «Волга», несколько «ВАЗов». Как признался «черный» эвакуаторщик, за два месяца он перевез сюда восемь машин. Орудовал на севере Петербурга.

– «Задания» забирать машины ему давал его знакомый, который сопровождал его во время отгрузок, – добавляют в главке. – Подельником оказался 35-летний петербуржец, неоднократно судимый.

Машины разбирали на запчасти, а потом сдавали на металлолом. Сколько авто прошло через такую «эвакуацию», сейчас выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU