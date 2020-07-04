Пятеро сотрудников петербургской таможни попались на миллионных взятках
Пять сотрудников Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни стали фигурантами уголовного дела. Всех обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.
– С 2019 по 2020 годы подозреваемые, действуя группой, систематически получали взятки от представителей участников внешнеэкономической деятельности, – сообщают в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России. – За это они незаконно действовали или бездействовали: ускоряли сроки прохождения таможенного контроля при ввозе товаров на территорию ЕАЭС, не препятствовали скорейшему выпуску товаров, не выявляли административные правонарушения и не заводили дел.
С желающих пройти таможенный контроль без хлопот каждый получил около 900 000 рублей. При этом у пятерки предполагаемых подельников уже изъяли около 6 000 000 рублей.
Двоих таможенников задержали. Сейчас решается, отправлять ли их в изолятор или оставить под домашним арестом либо подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU