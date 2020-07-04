2020-07-04T12:40:36+03:00
Общество

Ленобласть выдаст 1,3 миллиона рублей на лучший молодежный проект

Участники конкурса должны придумать, как предотвратить антиобщественное поведение молодежи
Анна ПОСЛЯНОВА
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Побороться за звание лучшего могут социально-ориентированные некоммерческие организацииПобороться за звание лучшего могут социально-ориентированные некоммерческие организацииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Любопытный конкурс объявили власти Ленобласти. Соревноваться за грант будут проекты по «профилактике антиобщественного поведения молодежи». Побороться за звание лучшего могут социально-ориентированные некоммерческие организации.

– Победители получат региональную субсидию на реализацию своих инициатив, общий объем которой составляет 1,3 миллиона рублей, – сообщают в пресс-службе администрации Ленобласти.

Организатор конкурса – Комитет по молодежной политике Ленобласти. Состязание молодежных проектов проведут в рамках госпрограммы «Устойчивое общественное развитие», а именно ее подпрограммы «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде».

Заявки от НКО принимаются с 9 по 24 июля. Очный этап конкурса стартует 27 числа и продлится до 4 августа. Все подробности можно получить по телефону: (812) 539-42-48.

ИСТОЧНИК KP.RU

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