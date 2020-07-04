Пенсионер из Гостилиц убил и вывез на свалку своего зятя

4 Июль 2020 2020-07-04T13:05:06+03:00

За отвертку в сердце зятя мужчине грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

А затем пришел в полицию с явкой с повинной

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В пятницу, 3 июля, в полицию в деревне Гостилицы пришел 70-летний мужчина. Он заявил, что совершил преступление: убил собственного зятя.

– Пенсионер поссорился со своим зятем и ударил его отверткой в область сердца, от чего тот скончался, – сообщают в СУ СК по Ленинградской области. – Решив избавиться от тела, мужчина увез его на пустырь-свалку в 500 метрах от дома, где закопал и спрятал под мусором.

В тот же день тесть, пришедший с явкой с повинной, показал точное место, где спрятал тело. Останки зятя нашли. Совесть мучила убийцу около месяца: преступление он совершил вечером 1 июня, а тело вывез тогда же глубокой ночью.

На пенсионера завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас мужчина задержан и ждет, что его возьмут под стражу. За отвертку в сердце зятя ему грозит от шести до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU