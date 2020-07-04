60 петербуржцев выздоровели благодаря антиковидной плазме
60 из 84 пациентов, которых лечили от коронавирусной инфекции переливанием антиковидной плазмы, уже выздоровели и вернулись домой. Такие результаты показала терапия, в ходе которой менее чем за два месяца зараженным перелили 164 дозы лекарства с антителами.
– Терапия гипериммунной плазмы от пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, показывает хорошие результаты,– отмечает вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. – Это один из наиболее эффективных методов лечения заболевания, вызванного коронавирусом, при отсутствии вакцины.
Плазмой лечат пациентов городских больниц №40, №20 и №2, больниц Святителя Луки и Святого Георгия, Мариинской и Александровской больниц, а также Центра имени Алмазова.
– Первый забор антиковидной плазмы состоялся 7 мая, – сообщают в аппарате Эргашева. – Первыми лечение получили три пациента больницы №40. Буквально в течение недели были получены успешные результаты.
С тех пор в Петербурге изготовили 66,9 литра антиковидной плазмы. Ее используют для самых тяжелых пациентов. Забор плазмы организован на Городской станции переливания крови, сдать ее могут 18-55-летние переболевшие коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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