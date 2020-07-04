2020-07-04T13:53:05+03:00
Происшествия

Приезжий из Пскова сжег «Инфинити» молодой петербурженки

Мужчину нашли и задержали на берегу озера в Ленобласти
Анна ПОСЛЯНОВА
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Иномарка сгорела моментально, ущерб оценили в 1,1 миллиона рублейИномарка сгорела моментально, ущерб оценили в 1,1 миллиона рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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15 июня в два часа ночи во дворе дома №12 по проспекту Кузнецова вспыхнула иномарка «Инфинити FX-37» 2011 года выпуска. Машина принадлежит 24-летней безработной петербурженке, а водит авто ее 23-летний безработный молодой человек. Иномарка сгорела моментально, ущерб оценили в 1,1 миллиона рублей.

Правоохранители установили, что машину подожгли. Но кто и почему это сделал, оставалось загадкой. До вчерашнего дня.

– 3 июля в 00:10 на берегу Коркинского озера во Всеволожском районе Ленобласти опергруппой полиции при содействии Росгвардии был задержан 37-летний приезжий из Псковской области, – сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Мужчина заранее установил время и место парковки «Инфинити» и совершил поджог, после чего скрылся.

На мужчину завели уголовное дело по факту «умышленного повреждения имущества». Сейчас пироман задержан. Ему грозит до пяти лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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