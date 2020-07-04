2020-07-04T15:30:32+03:00
Дом. Семья

Щенок по кличке Север поступил на службу в полицию Петербурга

Сегодня четвероногого малыша впервые вывели на «дело»
Анна ПОСЛЯНОВА
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За успехами сына следят родители-полицейские - овчарки Фест Меридиан Броня и Зорро. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиЗа успехами сына следят родители-полицейские - овчарки Фест Меридиан Броня и Зорро. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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В рядах полиции Петербурга пополнение: на службу поступил щенок по кличке Север. Несмотря на то, что этому очаровательному малышу всего два с половиной месяца, очень скоро он станет настоящим защитником спокойствия и порядка Северной столицы.

Север пошел по маминым и папиным стопам и тоже стал работать в полиции. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Север пошел по маминым и папиным стопам и тоже стал работать в полиции. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

– Родители Севера – овчарки Фест Меридиан Броня (мама) и Зорро (папа), – рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Они тоже несут службу в полиции и следят за его успехами.

Выправкой хвостатого коллеги занялись специалисты петербургского Центра кинологической службы. Крошка Север пока только учится, но не без успехов.

У Севера есть брат и сестрички, они будут работать вместе. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

У Севера есть брат и сестрички, они будут работать вместе. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сегодня, например, его взяли на первое «дело» в городе: вместе с кинологами он прокатился на метро и изучил станцию «Ладожская» – ту, над которой работает крупный железнодорожный вокзал и где так нужно повышенное внимание правоохранителей. Пока Север только социализируется.

– Еще у Севера есть братик и сестрички, – добавляют в главке. – Эти красавцы тоже будут учиться защищать покой граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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