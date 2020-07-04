Продавец «элитного постельного белья» обокрал трех пенсионерок

4 Июль 2020 2020-07-04T17:13:16+03:00

У пожилых вор умыкнул как минимум 200 000 рублей Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Жертвами квартирного вора стали женщины около 80 лет

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Серийного вора из Ставрополья поймали в Петербурге. Жертвами 23-летнего бесстыдника становились бабушки-блокадницы и пожилые жительницы Ленобласти. Вор попадал в квартиры пенсионерок, прикрываясь продажей «элитного» постельного белья. А потом уходил вместе с чужими сбережениями и ценностями.

На свое последнее дело «гастролер» вышел 2 июля. Мужчина позвонил в дверь квартиры в доме №6 по Гатчинскому шоссе. Дверь открыла 80-летняя женщина.

– Из ящика в комнате пропали золотой перстень с бордовым камнем и два золотых обручальных кольца, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сумма ущерба составила 16 000 рублей.

Уже вечером воришку «цыганской внешности» задержали на проспекте Космонавтов. А вскоре всплыли и остальные его преступления.

Оказалось, что в тот же день «торговец» бельем заглянул в гости к 84-летней жительнице Пушкина и предложил ей шесть подушек, два одеяла, а заодно шубу. Вместе с молодым человеком исчезли 164 000 рублей.

А чуть раньше, 30 июня, приезжий успел обокрасть 77-летнюю жительницу Соснового Бора: у пенсионерки пропали два золотых кольца на 30 000 рублей.

Вчера «бизнесмена» взяли под стражу, теперь он дожидается суда.

ИСТОЧНИК KP.RU