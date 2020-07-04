В Петербурге заметили красного голубя
Голубя нетипичного окраса заметили в Петербурге. Пернатый то ли ярко-розового, то ли красного оттенка прогулялся по дворам Московского района.
– Во дворе замечен красный голубь, – сообщила в сети петербурженка Ольга и сделала несколько снимков.
На них – вполне себе обычный голубь, но лишь по форме: цвет у птицы крайне неординарный.
– Это частое явление в последнее время, когда вылавливают голубей и окрашивают их в цвета для разных мероприятий, – отметила в сети одна из жительниц Петербурга. – Очень жаль птиц! Многие живодеры-аниматоры даже не осознают, какой ущерб им наносят.
На самом деле, голуби с яркими перышками действительно существуют. Так, винно-красный голубь обитаем в Африке, а розовый голубь – на Маврикии. Но по сравнению с петербургским голубем, который, по всей видимости, после купания в марганцовке «сбежал» с корпоратива или свадьбы, эти редкие птицы выглядят блекло.
В Петербурге заметили красного голубя.Видео: vk.com/districtmsk
ИСТОЧНИК KP.RU