2020-07-04T17:45:18+03:00
Дом. Семья

В Петербурге заметили красного голубя

Необычный пернатый прогулялся по дворам на юге города [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Нередко голубей окрашивают в яркие цвета для свадеб и корпоративов. Фото: vk.com/districtmskНередко голубей окрашивают в яркие цвета для свадеб и корпоративов. Фото: vk.com/districtmsk
Изменить размер текста:

Голубя нетипичного окраса заметили в Петербурге. Пернатый то ли ярко-розового, то ли красного оттенка прогулялся по дворам Московского района.

– Во дворе замечен красный голубь, – сообщила в сети петербурженка Ольга и сделала несколько снимков.

На них – вполне себе обычный голубь, но лишь по форме: цвет у птицы крайне неординарный.

– Это частое явление в последнее время, когда вылавливают голубей и окрашивают их в цвета для разных мероприятий, – отметила в сети одна из жительниц Петербурга. – Очень жаль птиц! Многие живодеры-аниматоры даже не осознают, какой ущерб им наносят.

На самом деле, голуби с яркими перышками действительно существуют. Так, винно-красный голубь обитаем в Африке, а розовый голубь – на Маврикии. Но по сравнению с петербургским голубем, который, по всей видимости, после купания в марганцовке «сбежал» с корпоратива или свадьбы, эти редкие птицы выглядят блекло.

В Петербурге заметили красного голубя.Видео: vk.com/districtmsk

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В воскресенье, 5 июля, в Петербурге ждут ливни и грозы
В прудах парка Сосновка утонул мужчина
Восьмерых жителей Всеволожска задержали за незаконный митинг за сохранение Песчанки
В Петербурге от коронавируса погиб еще один медик
В Петербурге заметили красного голубя
Продавец «элитного постельного белья» обокрал трех пенсионерок
Щенок по кличке Север поступил на службу в полицию Петербурга
Гостиный двор открылся для петербургских покупателей
Приезжий из Пскова сжег «Инфинити» молодой петербурженки
60 петербуржцев выздоровели благодаря антиковидной плазме
Пенсионер из Гостилиц убил и вывез на свалку своего зятя
Ленобласть выдаст 1,3 миллиона рублей на лучший молодежный проект
Пятеро сотрудников петербургской таможни попались на миллионных взятках
Эвакуаторщик из Петербурга подрабатывал сдачей автомобилей на запчасти
В ночном пожаре на севере Петербурга погибла пенсионерка
19 532 человека обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки
На Полтавской из-под асфальта забила вода
В Карелии подтвердили еще 48 случаев заражения коронавирусом