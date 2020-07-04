В прудах парка Сосновка утонул мужчина

4 Июль 2020 2020-07-04T19:12:29+03:00

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Смертельный случай – увы, один из многих жарким летом – в Петербурге: в одном из прудов парка Сосновка утонул мужчина.

О том, что около половины шестого вечера человек ушел под воду и исчез, экстренным службам сообщили очевидцы.

– Прибывшими спасателями человек не обнаружен, к месту были направлены водолазы, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – В 18:48 ими было обнаружено тело утонувшего.

Парк Сосновка не считается местом для купания: буквально через дорогу от него есть большой Ольгинский пруд с пляжем, который местные и используют для опасных (ведь водоем не признан Роспотребнадзором пригодным для купания) заплывов. При этом в парке Сосновка практикуют прогулки, катания на велосипедах и отдых на природе, на берегах маленьких искусственных озер.

Как мужчина трагически угодил в воду, выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU