В прудах парка Сосновка утонул мужчина
Смертельный случай – увы, один из многих жарким летом – в Петербурге: в одном из прудов парка Сосновка утонул мужчина.
О том, что около половины шестого вечера человек ушел под воду и исчез, экстренным службам сообщили очевидцы.
– Прибывшими спасателями человек не обнаружен, к месту были направлены водолазы, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – В 18:48 ими было обнаружено тело утонувшего.
Парк Сосновка не считается местом для купания: буквально через дорогу от него есть большой Ольгинский пруд с пляжем, который местные и используют для опасных (ведь водоем не признан Роспотребнадзором пригодным для купания) заплывов. При этом в парке Сосновка практикуют прогулки, катания на велосипедах и отдых на природе, на берегах маленьких искусственных озер.
Как мужчина трагически угодил в воду, выясняют специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU