В воскресенье, 5 июля, в Петербурге ждут ливни и грозы

4 Июль 2020 2020-07-04T19:40:36+03:00

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Неласковое воскресенье подготовила петербуржцам погода: завтра, 5 июля, синоптики обещают Северной столице дожди, грозы и порывистый ветер.

– Кратковременные дожди, днем местами ливни, грозы, – предупреждают в Северо-Западном Росгидромете. – Ветер умеренный, при грозах порывы до сильного. Температура воздуха ночью 15-17 градусов выше нуля, днем – 18-20 градусов.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу просят учесть, что при грозах порывы ведра будут достигать скорости 18 метров в секунду. А это значит, не стоит разгуливать под деревьями, рекламными щитами и вблизи шатких конструкций.

А вот новая рабочая неделя, по закону подлости, начнется 25-градусным теплом. Правда, дожди и грозы стихнуть лишь ко вторнику, 7 июля: второй день недели выдастся сухим, ясным и достаточно теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU